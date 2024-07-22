22 Temmuz 2024, Pazartesi
Akın Akınözü'nün anne acısı: Ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı
'Hercai', 'Sensiz Olmuyor', 'Karagül' ve 'Deliha 2' gibi projelerle hafızalara kazınan Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Anne acısıyla derinden sarsılan Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim" ifadelerini kullandı.
Giriş: 22.07.2024 10:04 Güncelleme: 22.07.2024 10:17
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