22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Akın Akınözü'nün anne acısı: Ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı

'Hercai', 'Sensiz Olmuyor', 'Karagül' ve 'Deliha 2' gibi projelerle hafızalara kazınan Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Anne acısıyla derinden sarsılan Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:04 Güncelleme: 22.07.2024 10:17
  • 1
  • 120
Akın Akınözü’nün anne acısı: Ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı

Oyuncu Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti. Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

  • 2
  • 120
Akın Akınözü’nün anne acısı: Ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı

Yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" denildi.

  • 3
  • 120
Akın Akınözü’nün anne acısı: Ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı

"İLK GERÇEK AŞKIMI KAYBETTİM"

Akın Akınözü sosyal medya hesabından annesinin vefatıyla ilgili paylaşım yaptı:

"Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim.

  • 4
  • 120
Akın Akınözü’nün anne acısı: Ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı

Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim.

  • 5
  • 120
Akın Akınözü’nün anne acısı: Ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı

Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz "ÖZLEM" Oğlun."