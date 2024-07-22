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Seda Sayan'ın oğluyla evlenecekti! Sosyetik güzel Sima Tarkan Mikonos'ta bekarlığa veda etti! Müstakbel eşi meğer...

Sima Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan Mikonos'ta berkalığa veda etti. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönene Sima Tarkan, Şubat ayında çıktığı tatilde sevgilisinden evlenme teklifi almıştı. Tarkan, 20 Eylül'de üç gece sürecek bir düğünle evlenecek. Öte yandan sosyetik güzel Sima Tarkan düğününe influencer Sibil Çetinkaya başta olmak üzere yakın arkadaşlarıyla Mikonos'ta bekarlığa veda etti. İşte Sima Tarkan'ın müstakbel eşi ve partiden kareler...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 08:59 Güncelleme: 22.07.2024 09:04
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Seda Sayan oğluna istemişti! Sosyetik güzel Sima Tarkan Mikonos’ta bekarlığa veda etti! Müstakbel eşi meğer...

Bir dönem Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor.

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Seda Sayan oğluna istemişti! Sosyetik güzel Sima Tarkan Mikonos’ta bekarlığa veda etti! Müstakbel eşi meğer...

Sima Tarkan, Şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı.

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Seda Sayan oğluna istemişti! Sosyetik güzel Sima Tarkan Mikonos’ta bekarlığa veda etti! Müstakbel eşi meğer...

GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Sima Tarkan ile Mark Başoğlu, 20 Eylül'de, Venedik'teki San Clemente Adası'nda, üç gün üç gece sürecek bir düğünle evlenecek.

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Seda Sayan oğluna istemişti! Sosyetik güzel Sima Tarkan Mikonos’ta bekarlığa veda etti! Müstakbel eşi meğer...

Ablası Dila Tarkan Doğruer ve yakın arkadaşları, hafta sonunda, Sima Hanım'a, Mikonos'ta bekârlığa veda partisi düzenledi.

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Seda Sayan oğluna istemişti! Sosyetik güzel Sima Tarkan Mikonos’ta bekarlığa veda etti! Müstakbel eşi meğer...

Düğüne iki aydan fazla var ama bekarlığa veda ettiler...