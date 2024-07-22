Seda Sayan'ın oğluyla evlenecekti! Sosyetik güzel Sima Tarkan Mikonos'ta bekarlığa veda etti! Müstakbel eşi meğer...

Sima Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan Mikonos'ta berkalığa veda etti. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönene Sima Tarkan, Şubat ayında çıktığı tatilde sevgilisinden evlenme teklifi almıştı. Tarkan, 20 Eylül'de üç gece sürecek bir düğünle evlenecek. Öte yandan sosyetik güzel Sima Tarkan düğününe influencer Sibil Çetinkaya başta olmak üzere yakın arkadaşlarıyla Mikonos'ta bekarlığa veda etti. İşte Sima Tarkan'ın müstakbel eşi ve partiden kareler...