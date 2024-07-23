24 Temmuz 2024, Çarşamba
Dilan Polat davasında flaş gelişme: İtiraz dilekçesi iade edildi! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı
Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 8,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Mahkeme ise Polatların tahliye talebini reddetmişti. Bunun üzerine Dilan-Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı 4. Ağır Ceza mahkemesine iade etti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Giriş: 23.07.2024 16:41 Güncelleme: 24.07.2024 09:49
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