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Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka'da buldu! 'Ortalıkta adam kalmadı' demişti...

Hafsanur Sancaktutan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya başladı. Genç oyuncu, aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı." diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu. İlişkilerde bir türlü yüzü gülmeyen Sancaktutan, gönlünü İnci Taneleri'nin yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'ya kaptırdı.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:02 Güncelleme: 23.07.2024 16:02
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Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka’da buldu! Ortalıkta adam kalmadı’ demişti...

Son zamanların en dikkat çeken isimlerinden olan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz haftalarda özel hayatıyla ilgili konuşmuş, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek dikkat çekmişti. Güzel oyuncu, aradığı aşkı sonunda buldu.

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Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka’da buldu! Ortalıkta adam kalmadı’ demişti...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşk yaşamaya başladı.

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Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka’da buldu! Ortalıkta adam kalmadı’ demişti...

Geçen hafta sonu ilk kez sevgilisiyle dizi seti için bulunduğu Kapadokya'da vakit geçiren Kubilay Aka'nın İnci Taneleri dizisi 1 Eylül'de sete çıkacak.

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Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka’da buldu! Ortalıkta adam kalmadı’ demişti...

Öte yandan, Sancaktutan'ın adı sık sık Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı.

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Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka’da buldu! Ortalıkta adam kalmadı’ demişti...

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