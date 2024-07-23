23 Temmuz 2024, Salı
Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka'da buldu! 'Ortalıkta adam kalmadı' demişti...
Hafsanur Sancaktutan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya başladı. Genç oyuncu, aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı." diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu. İlişkilerde bir türlü yüzü gülmeyen Sancaktutan, gönlünü İnci Taneleri'nin yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'ya kaptırdı.
Giriş: 23.07.2024 16:02 Güncelleme: 23.07.2024 16:02
- 1
- 122
- 2
- 122
- 3
- 122
- 4
- 122
- 5
- 122