23 Temmuz 2024, Salı
Dilan Polat davasında flaş gelişme: İtiraz dilekçesi iade edildi!
Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 8,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Mahkeme ise Polatların tahliye talebini reddetmişti. Bunun üzerine Dilan-Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı 4. Ağır Ceza mahkemesine iade etti. İşte haberin detayları...
Giriş: 23.07.2024 16:41 Güncelleme: 23.07.2024 17:15
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11