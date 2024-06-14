Dilan - Engin Polat'ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı! 'Dava düşsün' dilekçesi...

Ancak, Sıla ve Can Doğu gibi bazı tutuklular için farklı bir karar alındı. Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar ise cezaevinden tahliye edilecek.