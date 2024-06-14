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Dilan - Engin Polat'ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı! 'Dava düşsün' dilekçesi...

Uzun süredir merakla takip edilen Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu, hakkında tahliye kararı çıktı. Diğer yandan cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla yaşanan kavga nedeniyle yargılandıkları mahkemeye bir dilekçe göndererek taleplerini iletti. Engin Polat, "Eşimi koruma iç güdüsüyle fiziksel müdahalede bulundum" şeklinde ifade verdi. Çift, mahkemeye sundukları yeni dilekçe ile davanın düşürülmesini talep etti.

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 09:42 Güncelleme: 14.06.2024 10:35
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Dilan - Engin Polat’ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi...

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçtiğimiz kasım ayından bu yana devam eden davalarında yeni bir gelişme yaşandı. 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluk sürelerine devam kararı verdi.

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Dilan - Engin Polat’ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi...

Ancak, Sıla ve Can Doğu gibi bazı tutuklular için farklı bir karar alındı. Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar ise cezaevinden tahliye edilecek.

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Dilan - Engin Polat’ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi...

Diğer yandan kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan ve komşularıyla kavga ettikleri için haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polat çifti komşu kavgası nedeniyle yargılandıkları mahkemeye dilekçe gönderip taleplerde bulundu

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Dilan - Engin Polat’ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi...

POLAT ÇİFTİNE KOMŞU KAVGASI DAVASI

İstanbul Çekmeköy'de 2 Haziran 2023 günü lüks konakların bulunduğu sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti, Engin Polat'ın doğum gününü kutladı. Katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle komşusu Metin A. aracını sokak üzerine bıraktı. Bu sırada Polat çiftinin evindeki bir davetlinin bebeği ateşlenince park sorunundan dolayı taraflar adliyelik oldu. Dilan Polat hakkında "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat için ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Dilan - Engin Polat’ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi...

POLAT ÇİFTİ DOKTOR RAPORU SUNDU

Yargılamanın geçtiğimiz ay görülen ilk duruşmasında komşu Metin A. şikayetinden vazgeçerken mahkeme misafirlerin olay gecesi çocuğunu hastaneye götürüldüğüne dair raporun dosyaya sunulmasını istedi.