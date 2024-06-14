14 Haziran 2024, Cuma
Dilan - Engin Polat'ın komşu kavgası davasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı! 'Dava düşsün' dilekçesi...
Uzun süredir merakla takip edilen Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu, hakkında tahliye kararı çıktı. Diğer yandan cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla yaşanan kavga nedeniyle yargılandıkları mahkemeye bir dilekçe göndererek taleplerini iletti. Engin Polat, "Eşimi koruma iç güdüsüyle fiziksel müdahalede bulundum" şeklinde ifade verdi. Çift, mahkemeye sundukları yeni dilekçe ile davanın düşürülmesini talep etti.
Giriş: 14.06.2024 09:42 Güncelleme: 14.06.2024 10:35
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