Survivor'da 2 kez şampiyon olan Ogeday Girişken'in memleketi bakın neresiymiş! Nereli olduğunu kimse tahmin bile edemedi

Survivor All Star 2024' sezonunun şampiyonu belli oldu. Yarışmaya 2017 yılında da katılan ve şampiyon olan Ogeday Girişken, bu yıl da birinci olmayı başardı. 6 aylık zorlu mücadelelerin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen canlı yayında son oyunlar oynandı ve şampiyon Ogeday Girişken oldu. Programın sıkı takipçileri ise yarışmacı Ogeday'ın hayatı hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Ogeday bakın nereliymiş...

ahaber.com.tr Giriş: 14.06.2024 09:19 Güncelleme: 14.06.2024 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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