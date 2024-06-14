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Survivor'da 2 kez şampiyon olan Ogeday Girişken'in memleketi bakın neresiymiş! Nereli olduğunu kimse tahmin bile edemedi

Survivor All Star 2024' sezonunun şampiyonu belli oldu. Yarışmaya 2017 yılında da katılan ve şampiyon olan Ogeday Girişken, bu yıl da birinci olmayı başardı. 6 aylık zorlu mücadelelerin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen canlı yayında son oyunlar oynandı ve şampiyon Ogeday Girişken oldu. Programın sıkı takipçileri ise yarışmacı Ogeday'ın hayatı hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Ogeday bakın nereliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 09:19 Güncelleme: 14.06.2024 09:19
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Survivor’da 2 kez şampiyon olan Ogeday Girişken’in memleketi bakın neresiymiş! Nereli olduğunu kimse tahmin bile edemedi

Survivor All Star 2024'ün kazanannı belli oldu. Aylar süren mücadelelerin ardından İstanbul'da düzenlenen canlı yayında yapılan final oyunları sonucunda, Ogeday Girişken birinci oldu.

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Survivor’da 2 kez şampiyon olan Ogeday Girişken’in memleketi bakın neresiymiş! Nereli olduğunu kimse tahmin bile edemedi

Finale Nefise ile birlikte kalan Ogeday, canlı yayında gerçekleştirilen son oyun sonrasında Nefise'yi 6-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını almayı başardı. Bu zafer, izleyiciler arasında büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı.

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Survivor’da 2 kez şampiyon olan Ogeday Girişken’in memleketi bakın neresiymiş! Nereli olduğunu kimse tahmin bile edemedi

Şampiyon olan Ogeday Girişken hakkında aramalar hız kazandı. Ogeday hakkında en çok merak edilen ise memleketi oldu. Ogeday Girişken'in bakn aslen nereliymiş...

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Survivor’da 2 kez şampiyon olan Ogeday Girişken’in memleketi bakın neresiymiş! Nereli olduğunu kimse tahmin bile edemedi

Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Adana'da başlayan Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

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Survivor’da 2 kez şampiyon olan Ogeday Girişken’in memleketi bakın neresiymiş! Nereli olduğunu kimse tahmin bile edemedi

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.