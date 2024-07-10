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Dilan-Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılıktan karara itiraz...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ancak Polat çifti tahliye beklerken yeni bir şok daha yaşadı. Çiftin tutuklandığı soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren asliye ceza mahkemesinin, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı iade etmesine başsavcılık itiraz etti. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 12:29
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Dilan-Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılıktan karara itiraz...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Dilan-Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılıktan karara itiraz...

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin iade edilmesine başsavcılık itirazda bulundu.

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Dilan-Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılıktan karara itiraz...

TAHLİYE BEKLEYEN POLATLARA AĞIR CEZA ŞOKU!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı iade etmesine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

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Dilan-Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılıktan karara itiraz...

Başsavcılığın itiraz kararında, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı vurgulandı.

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Dilan-Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılıktan karara itiraz...

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.