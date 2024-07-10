10 Temmuz 2024, Çarşamba
Dilan-Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılıktan karara itiraz...
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ancak Polat çifti tahliye beklerken yeni bir şok daha yaşadı. Çiftin tutuklandığı soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren asliye ceza mahkemesinin, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı iade etmesine başsavcılık itiraz etti. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş: 10.07.2024 12:29
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