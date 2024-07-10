Cüneyt Arkın'ın çocukları bakın kimmiş! Herkes iki oğlu var sanıyordu! Biri çok ünlü...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' Türk sinemasında sayısız filme imzasını atmıştır. Gelmiş geçmiş en iyi jönlerden biri olan Arkın, 2 yıl önce aramızdan ayrılarak sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmayı başarmış olan usta sanatçı, özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın'ın, çocukları hakkında bir gerçek ortaya çıktı. İki oğlu olan Arkın'ın bir de kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...