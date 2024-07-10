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Cüneyt Arkın'ın çocukları bakın kimmiş! Herkes iki oğlu var sanıyordu! Biri çok ünlü...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' Türk sinemasında sayısız filme imzasını atmıştır. Gelmiş geçmiş en iyi jönlerden biri olan Arkın, 2 yıl önce aramızdan ayrılarak sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmayı başarmış olan usta sanatçı, özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın'ın, çocukları hakkında bir gerçek ortaya çıktı. İki oğlu olan Arkın'ın bir de kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Giriş: 10.07.2024 12:20 Güncelleme: 10.07.2024 12:52
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Cüneyt Arkın’ın çocukları bakın kimmiş! Herkes iki oğlu var sanıyordu! Biri çok ünlü...

Usta sanatçı Cüneyt Arkın hakkında ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşırttı.

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Cüneyt Arkın’ın çocukları bakın kimmiş! Herkes iki oğlu var sanıyordu! Biri çok ünlü...

Arkın'ın 2 oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğunu duyanlar, şaşıp kalıyor. Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, ilk evliliğini meslektaşı Güler Mocan ile yapmıştı.

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Cüneyt Arkın’ın çocukları bakın kimmiş! Herkes iki oğlu var sanıyordu! Biri çok ünlü...

Usta oyuncunun bu evlilikten bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verdi.

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Cüneyt Arkın’ın çocukları bakın kimmiş! Herkes iki oğlu var sanıyordu! Biri çok ünlü...

Filiz Cüreklibatır, 1966 yılında dünyaya geldi.

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Cüneyt Arkın’ın çocukları bakın kimmiş! Herkes iki oğlu var sanıyordu! Biri çok ünlü...

İşte Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı ve diğer ünlülerin çocukları...