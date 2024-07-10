Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını gören şaşırdı! 2 kardeş birbirine çok benziyor! Berk Atan'ın rol arkadaşı...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Al Sancak, Diriliş Ertuğrul, Son Yaz Balkanlar gibi birçok projeyle adından söz ettiren güzel oyuncunun ailesi de merak ediliyor. İlhan'ın kendisine ikizi kadar benzeyen bir de ablası varmış. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli kardeşi...