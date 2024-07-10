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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını gören şaşırdı! 2 kardeş birbirine çok benziyor! Berk Atan'ın rol arkadaşı...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Al Sancak, Diriliş Ertuğrul, Son Yaz Balkanlar gibi birçok projeyle adından söz ettiren güzel oyuncunun ailesi de merak ediliyor. İlhan'ın kendisine ikizi kadar benzeyen bir de ablası varmış. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 15:01
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören şaşırdı! 2 kardeş birbirine çok benziyor! Berk Atan’ın rol arkadaşı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aslıhan Hatun karakteriyle ünlenen Gülsim Ali İlhan, son olarak Gönül Dağı dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören şaşırdı! 2 kardeş birbirine çok benziyor! Berk Atan’ın rol arkadaşı...

Mavi gözleri ve güzel gülüşü ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Gülsim Ali, bu sefer de ablasıyla gündeme geldi.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören şaşırdı! 2 kardeş birbirine çok benziyor! Berk Atan’ın rol arkadaşı...

Mavi gözleri ve güzel gülüşü ile Gönül Dağı izleyicisinin gönlünde taht kuran Gülsim Ali, Almanya'ya ablasının yanına gitmişti.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören şaşırdı! 2 kardeş birbirine çok benziyor! Berk Atan’ın rol arkadaşı...

Ablası ile verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayan İlhan'ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken abla-kardeş güzellikleriyle sosyal medyayı salladı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören şaşırdı! 2 kardeş birbirine çok benziyor! Berk Atan’ın rol arkadaşı...

İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...