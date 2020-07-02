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Haberler Galeri Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz hafta babası İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamada bulunmuş ve daha önce sözünü verdiği evin kendisine tahsis edilmediğini söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan Tatlıses, kızının evrakları geç yolladığını, bu nedenle eve veremediğini açıklamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve konu hatırlatılınca babasının sözlerine tepki gösteren Dilan Çıtak, "İnsanları salak yerine koymamak lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 09:32
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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde babasının sözünü verdiği evi sadece kendisine vermediğini söylemiş, "Mesela 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da 'Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil" açıklamasını yapmıştı.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

Bunun üzerine konuşan İbrahim Tatlıses ise "Evrakları geç verdiği için ev alamadı. Ona İstanbul'dan daire vereceğiz" demişti.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

'İNSANLARI SALAK YERİNE KOYMAMAK LAZIM'

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çıtak, konunun hatırlatılması üzerine babasına olan kızgınlığını dile getirdi.
Genç şarkıcı, "Evrağı gönderdim ama geç gönderdim, herkes gibi koşarak tapu dairesine gitmeyi düşünmedim. Sonra 'evrak kayboldu' dendi. Bundan önce de kendi paramı kendim kazanıyordum, şimdi de öyle. Kalkıp bir şeylerin peşine hiç düşmedim ama artık insanları salak yerine de koymamak lazım. 'Sezar'ın hakkı Sezar'a'dır bende" ifadelerini kullandı.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

Çıtak, sözlerine "Maddi, manevi ya da para meselesi değil; burada hak, adalet durumu var. Adaletli olmak lazım. Babam herkese yardım eder yanında çalışanlara kadar, ben de öyleyim" diye devam etti.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

"Yanındaki yardımcılara kadar verilen bir ev, 27 yıl sonra barışan bir evlada verilmiyorsa burada evrak meselesi suni geliyor. Bu işte bir yalnızlık var. 13 yaşımdan beri kendim çalışıp kazanıyorum, öyle beklentim hiç olmadı. Adaletsizliğe haksızlığa hiç gelemiyorum."