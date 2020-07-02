Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!

'İNSANLARI SALAK YERİNE KOYMAMAK LAZIM'

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çıtak, konunun hatırlatılması üzerine babasına olan kızgınlığını dile getirdi.

Genç şarkıcı, "Evrağı gönderdim ama geç gönderdim, herkes gibi koşarak tapu dairesine gitmeyi düşünmedim. Sonra 'evrak kayboldu' dendi. Bundan önce de kendi paramı kendim kazanıyordum, şimdi de öyle. Kalkıp bir şeylerin peşine hiç düşmedim ama artık insanları salak yerine de koymamak lazım. 'Sezar'ın hakkı Sezar'a'dır bende" ifadelerini kullandı.



