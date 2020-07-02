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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e şok cevap: İnsanları salak yerine koymamak lazım!
Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz hafta babası İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamada bulunmuş ve daha önce sözünü verdiği evin kendisine tahsis edilmediğini söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan Tatlıses, kızının evrakları geç yolladığını, bu nedenle eve veremediğini açıklamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve konu hatırlatılınca babasının sözlerine tepki gösteren Dilan Çıtak, "İnsanları salak yerine koymamak lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 09:32
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