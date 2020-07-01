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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizide Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Osman Bey'in kutlu rüyası sahneleriyle diziye damga vuran Seda Yıldız, özel hayatıyla da en merak edilen oyunculardan oldu. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 18:24
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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

Kuruluş Osman her bölümüyle ekranlara damgasını vururken, dizide Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız gündeme oturdu. Şeyh Edebalı Osman Bey'e verdiği öğütler ile izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın da ilgi odağı olan Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU ALİ DEMİR

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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU DERİN DENİZ