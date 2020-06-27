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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses tepkisi: Beni hiç ilgilendirmiyor
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten babasıyla ilgili çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses magazin gündemine gelmişti. İbrahim Tatlıses ve oğlu arasında yaşananlarla ilgili sorulara Dilan Çıtak Tatlıses'ten sert çıkış geldi.
Giriş Tarihi: 27.06.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 13:24
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