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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses tepkisi: Beni hiç ilgilendirmiyor

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten babasıyla ilgili çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses magazin gündemine gelmişti. İbrahim Tatlıses ve oğlu arasında yaşananlarla ilgili sorulara Dilan Çıtak Tatlıses'ten sert çıkış geldi.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 13:24
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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses tepkisi: Beni hiç ilgilendirmiyor

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili sorunları magazin gündeminde çok konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı şarkıcı Dilan Çıtak'tan da babasıyla ilgili çıkış geldi.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses tepkisi: Beni hiç ilgilendirmiyor

Dilan Çıtak, önceki gün Nişantaşı'nda sahibi olduğu güzellik salonunun tadilatı ile uğraşırken objektiflere yansıdı.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses tepkisi: Beni hiç ilgilendirmiyor

Babası İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği haberlerine cevap vermek istemeyen Dilan Çıtak, 'Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben burada kendi halimde, kendi kafamda yaşıyorum.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses tepkisi: Beni hiç ilgilendirmiyor

Onlar orada ne yapıyorsa yapsınlar. Ben burada rahatım, beni ilgilendirmez" dedi.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses tepkisi: Beni hiç ilgilendirmiyor

Üvey kardeşi İdo Tatlıses ile konuşup konuşmadığı sorulan Çıtak, "İdo'yla bu konuyu hiç konuşmadık. Normalde de konuşmuyoruz zaten" yanıtını verdi.