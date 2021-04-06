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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter’den kötü haber! Evlenmeleri bekleniyordu… Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter’den kötü haber! Evlenmeleri bekleniyordu…
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uzun süredir şarkıcı Levent Dörter ile aşk yaşıyordu. Bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren ikili geçtiğimiz yıl evlenme kararı almıştı. Nikah masasına oturması beklenen çiftten kötü haber geldi. Dilan Çıtak ve Levent Dörter, bir kez daha yollarını ayırdı.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:21
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Levent Dörter'den ayrıldı. Bir dargın bir barışık olan ikili, nikah için gün sayıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Habertürk'te yer alan habere göre; Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, ilişkilerine bir kez daha nokta koydu. Müzisyen çift, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını sildi.
DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLERDİ
Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünü ertelemişlerdi.
Levent Dörter, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.
ALDATILMIŞTI
İlişkilerinin başlarında sevgilisinin kendisini aldattığını belirten Dilan Çıtak, "Ben bu konularda daha çok psikolojik yaklaşırım. Bunun psikolojisine inmek isterim çünkü bunu kimse sebepsiz yapmaz" itirafında bulunmuştu.