Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'a 'Çocuk doğurmuş olamazsın' yorumları geldi. Güzelliğinin yanı sıra anneliğiyle de takdir toplayan Sinem Kobal'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin yaşları...