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Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'a 'Çocuk doğurmuş olamazsın' yorumları geldi. Güzelliğinin yanı sıra anneliğiyle de takdir toplayan Sinem Kobal'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:38
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Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtuldu.

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Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı

Evinin merdiveninden paylaşımda bulunan Sinem Kobal son haliyle 'Çocuk doğurmuş olamazsın' dedirtti. Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu.

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Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985

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Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı

MERYEM UZERLİ
12 AĞUSTOS 1983