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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı Aşk yuvasını paylaştı! Sinem Kobal'ın son hali herkesi şaşırttı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'a 'Çocuk doğurmuş olamazsın' yorumları geldi. Güzelliğinin yanı sıra anneliğiyle de takdir toplayan Sinem Kobal'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin yaşları... Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:38
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evinin merdiveninden paylaşımda bulunan Sinem Kobal son haliyle 'Çocuk doğurmuş olamazsın' dedirtti. Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu.
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993
MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985
MERYEM UZERLİ
12 AĞUSTOS 1983