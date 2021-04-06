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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Berrak Tüzünataç’a büyük şok! Uraz Kaygılaroğlu ile aşkı pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç’a büyük şok! Uraz Kaygılaroğlu ile aşkı pahalıya patladı!
Geçtiğimiz aylarda oyuncu Ali Yörenç ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, ayrılığın hemen ardından Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu aşk Tüzünataç'a pahalıya patladı. Senarist Ece Yörenç'ten, oğlu Ali Yörenç'den ayrılır ayrılmaz Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncuya karşı şok bir hamle geldi.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 16:38
Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, büyük şok yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüzünataç, yaz aylarında senarist Ece Yörenç'in oyuncu oğlu Ali Yörenç ile aşk yaşamıştı. Bu ilişki sayesinde de anne Ece Yörenç ile ilişkilerini iyice ilerletti. Aşk-ı Memnu'dan Medcezir'e Cesur ve Güzel'den Yaprak Dökümü'ne kadar birçok başarılı dizinin senaryosunu yazan Ece Yörenç, yeni projesinde de oğlunun aşkına yer vermeyi planladı.
Ancak Berrak Tüzanataç, Ali Yörenç'ten ayrılır ayrılmaz bir diğer oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Bu aşkın ayrılıktan hemen sonra gün yüzüne çıkması "Berrak, Ali Yörenç'e ihanet etti!" dedikodularını da çıkardı.
Bunun üzerine Ece Yörenç, Berrak Tüzünataç'la samimiyetine son verip güzel oyuncuyu Instagram'da takipten çıkardı.