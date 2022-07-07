Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer’in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL’lik nafaka talebi

"KÜRTAJ OLMASINI İSTEDİ, DESTEK OLMADI"

Safavi'nin Dağhan Doğruer ile 2018 yılında tanıştığı, aynı yılın temmuz ayında Londra'da cinsel birliktelik yaşadığı, bir süre sonra da hamile olduğunu öğrendiği anlatıldı. Safavi'nin hamileliğini paylaştığında ise Doğruer yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Safavi'nin hamileliğini sonlandırmayacağını açıklamasından sonra ise, Doğruer'in tavrında hiçbir değişiklik olmadığı belirtilerek, bir kez bile görüşmediği, hiçbir destekte de bulunmadığı bildirildi.