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Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer'in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL'lik nafaka talebi

Sosyetik isim Dila Tarkan geçtiğimiz haftalarda Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturmuştu. Bebek bekleyen ikili doğum için geri sayıma başlarken şok gerçek ortaya çıktı. Dağhan Doğruer'in evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldı. Dağhan Doğruer'in ilişki yaşadığı Mina Safavi 100 bin TL'lik nafaka istiyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 14:09
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Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer’in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL’lik nafaka talebi

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Atina'da lüks bir otelde gerçekleştirdikleri görkemli düğünle evlendi. 3 gün 3 gece süren eğlenceler ile evlenen fenomen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken şoke eden bir olay yaşandı.

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Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer’in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL’lik nafaka talebi

Dağhan Doğruer hakkında Mina Safavi ile evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldı. Safavi'nin hamilelik haberini paylaştığında Doğruer'in yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırmasını istediği iddia edildi.

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Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer’in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL’lik nafaka talebi

DAĞHAN DOĞRUER'İN ÇOCUĞU VARMIŞ

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, 'yüzde 99,99 ihtimalle' biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre; Shaylin'in Doğruer'in kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi.

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Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer’in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL’lik nafaka talebi

Mahkemenin 8 Mart 2021 tarihli babalık tescili davasından sonra Safavi, baba Dağhan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci davayı açtı. Dava dilekçesinde Shaylin Doğruer'in yaşam masraflarına babası Dağhan Doğruer'in de katılması istendi. Mina Safavi'nin 2004 yılından itibaren Londra'da yaşamını sürdüren bir İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen dilekçede, çeşitli firmalarda çalışarak geçimini sağladığı, son olarak yaklaşık 2 bin pound maaş ile Londra'daki Tiffany & Co merkez ofisinde pazarlama ve satış uzmanı olarak çalıştığı anlatıldı. Safavi'nin kızına bakabilmek için bir süredir çalışmadığı da belirtildi.

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Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer’in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL’lik nafaka talebi

"KÜRTAJ OLMASINI İSTEDİ, DESTEK OLMADI"

Safavi'nin Dağhan Doğruer ile 2018 yılında tanıştığı, aynı yılın temmuz ayında Londra'da cinsel birliktelik yaşadığı, bir süre sonra da hamile olduğunu öğrendiği anlatıldı. Safavi'nin hamileliğini paylaştığında ise Doğruer yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Safavi'nin hamileliğini sonlandırmayacağını açıklamasından sonra ise, Doğruer'in tavrında hiçbir değişiklik olmadığı belirtilerek, bir kez bile görüşmediği, hiçbir destekte de bulunmadığı bildirildi.