07 Temmuz 2022, Perşembe
Dila Tarkan’a büyük şok! Eşi Dağhan Doğruer'in çocuğu olduğu ortaya çıktı! 100 bin TL'lik nafaka talebi
Sosyetik isim Dila Tarkan geçtiğimiz haftalarda Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturmuştu. Bebek bekleyen ikili doğum için geri sayıma başlarken şok gerçek ortaya çıktı. Dağhan Doğruer'in evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldı. Dağhan Doğruer'in ilişki yaşadığı Mina Safavi 100 bin TL'lik nafaka istiyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2022 14:09
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