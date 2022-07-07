07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, magazinin de gündemine oturdu. Dizide yapımcı kimliğiyle de bulunan usta oyuncu sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Kaynarca, hayranlarını şaşırttı. Bir dönem kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Giriş Tarihi: 07.07.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 15:48
  • 1
  • 109
Oktay Kaynarca’nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana damga vurmaya hazırlanan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 109
Oktay Kaynarca’nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Usta oyuncunu eski eşi sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

  • 3
  • 109
Oktay Kaynarca’nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

HÜLYA AVŞAR-MEHMET TECİRLİ

  • 4
  • 109
Oktay Kaynarca’nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU

  • 5
  • 109
Oktay Kaynarca’nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

CEREN BENDERLİOĞLU - DEVRİM SALTOĞLU