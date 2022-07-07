Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, magazinin de gündemine oturdu. Dizide yapımcı kimliğiyle de bulunan usta oyuncu sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Kaynarca, hayranlarını şaşırttı. Bir dönem kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...