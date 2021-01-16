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Didem Soydan o sözleri affetmedi! 2,5 yıl hapsi isteniyor

Didem Soydan, sosyal medya üzerinden kendisine küfür eden takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Didem Soydan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soydan'a mesaj atan kişinin kimliği tespit edilince savcılık, şüpheli hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 17:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 17:41
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Didem Soydan o sözleri affetmedi! 2,5 yıl hapsi isteniyor

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Salata tabağı gibi olmuştur' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti.

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Didem Soydan o sözleri affetmedi! 2,5 yıl hapsi isteniyor

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının C.A., olduğu tespit edildi.

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Didem Soydan o sözleri affetmedi! 2,5 yıl hapsi isteniyor

2.5 YIL HAPİS İSTEMİ

C.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi.

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Didem Soydan o sözleri affetmedi! 2,5 yıl hapsi isteniyor

Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi. Savcılık C.A., hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Didem Soydan o sözleri affetmedi! 2,5 yıl hapsi isteniyor

Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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