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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in sevgilisi bakın kim çıktı! Milyonları şaşkına çevirdi Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in sevgilisi bakın kim çıktı! Milyonları şaşkına çevirdi
Arıza dizinde Füsun Yılmaz'ı canlandıran Dilara Aksüyek oyunculuğu ve güzelliğiyle bütün dikkatleri üstüne çekiyor. Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in özel hayatını merak edenler 'sevgilisi kim?' sorularıyla ilgili sıklıkla araştırmalar yapıyordu. Dilara Aksüyek'in sevgilisi yakından tanıdığımız ve sizi bir hayli şaşırtacak bir isim...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 05:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 05:53
Arıza'nın avukatı Dilara Aksüyek'in sevgilisi öğrenenleri bir hayli şaşırtıyor. İşte Dilara Aksüyek ve diğer ünlülerin hayat arkadaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZGE YAĞIZ
ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ
SEDA BAKAN
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL