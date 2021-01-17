Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in sevgilisi bakın kim çıktı! Milyonları şaşkına çevirdi

Arıza dizinde Füsun Yılmaz'ı canlandıran Dilara Aksüyek oyunculuğu ve güzelliğiyle bütün dikkatleri üstüne çekiyor. Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in özel hayatını merak edenler 'sevgilisi kim?' sorularıyla ilgili sıklıkla araştırmalar yapıyordu. Dilara Aksüyek'in sevgilisi yakından tanıdığımız ve sizi bir hayli şaşırtacak bir isim...