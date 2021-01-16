Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu yılın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...