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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner ekrana damgasını vurdu. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören güzel oyuncu dizideki performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Aslıhan Güner'in hayatını mercek altına alanlar, güzel oyuncunun kardeşleriyle benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 17:22
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu yılın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ