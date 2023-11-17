17 Kasım 2023, Cuma
Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programındaki dans performanslarıyla adını duyuran Didem Kınalı, şarkıcılığa geçme kararı almıştı. Yeni şarkısını klibi için kamera karşısına geçen Kınalı, çekimler sırasında soruları yanıtladı. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'in tekrar evlenme istekleri hakkında konuşan ünlü isim, ağır sözler söyledi.
Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 09:16
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