17 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programındaki dans performanslarıyla adını duyuran Didem Kınalı, şarkıcılığa geçme kararı almıştı. Yeni şarkısını klibi için kamera karşısına geçen Kınalı, çekimler sırasında soruları yanıtladı. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'in tekrar evlenme istekleri hakkında konuşan ünlü isim, ağır sözler söyledi.

Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 09:16
  • 1
  • 7
Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu eğlence programı 'İbo Show'da dans performanslarıyla tanınan Didem Kınalı, dansı bırakıp şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Önceki gün yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istemeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen oryantal Didem Kınalı, önceki gün Seyrantepe'de bulunan stüdyosuna gitti. Klip çekimi öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

  • 3
  • 7
Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

"YILDIZ TİLBE'NİN ALLAH VERGİSİ BİR YETENEĞİ VAR"

Yıldız Tilbe'nin kendisine uğurlu geldiğini ifade eden Kınalı, "Yıldız Tilbe bana hep uğurlu geldi. Sağ olsun desteğini bir an olsun esirgemiyor. Dün gece de beraberdik. Bizler kahve içerken balkonda 5 dakikada bana yeni bir şarkı besteledi. Allah vergisi özel bir yeteneği var bu anlamda" dedi.

  • 4
  • 7
Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

Daha önceki röportajlarında yaptığı, "Zengin erkekler şişko ve çirkin oluyor, bende hep fakirleri çekiyorum" açıklaması hatırlatılan Kınalı, "Espri olsun diye söyledim ama baya bir tepki çekmiştim. Buradan tüm zenginlere selam yollamak istiyorum, lütfen beni yanlış anlamasınlar" diyerek kahkahalara boğuldu.

  • 5
  • 7
Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

"GÜZELLİK MERKEZİNDE BU KADAR PARA VARSA BİZ DE AÇALIM"

Sosyal medya fenomenlerinin ultra lüks hayatları hakkında yöneltilen soruya da içtenlikle cevap veren ünlü isim, "Eskiden Koç'lar Sabancılar vardı, fenomenler onları da geçti. Biz hafta sonu gelse de işe gitsek diye bekliyoruz, bazıları parayı götürüyor. Güzellik merkezlerinde bu kadar para varsa biz de açalım kardeşim," nedir bu!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.