Didem Kınalı’dan ağır sözler! Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu

"GÜZELLİK MERKEZİNDE BU KADAR PARA VARSA BİZ DE AÇALIM"

Sosyal medya fenomenlerinin ultra lüks hayatları hakkında yöneltilen soruya da içtenlikle cevap veren ünlü isim, "Eskiden Koç'lar Sabancılar vardı, fenomenler onları da geçti. Biz hafta sonu gelse de işe gitsek diye bekliyoruz, bazıları parayı götürüyor. Güzellik merkezlerinde bu kadar para varsa biz de açalım kardeşim," nedir bu!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.