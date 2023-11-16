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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi herkesi şaşırttı

Aldatmak dizisinin Behram'ı Aras Ayın gündeme oturdu. Oyunculuğuyla ekranın sevilen isimlerinden olan Aydın, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 16:54
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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi herkesi şaşırttı

Aldatmak'ta canlandırdığı Behram karakteriyle gündem olan Aras Aydın özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi herkesi şaşırttı

İşte Aldatmak'ın yıldızı Aras Aydın başta olmak üzere ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi herkesi şaşırttı

ECEM SENA BAYIR VE SEVGİLİSİ OZAN CAN YİĞİT

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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi herkesi şaşırttı

ECEM SENA BAYIR VE SEVGİLİSİ OZAN CAN YİĞİT