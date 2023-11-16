16 Kasım 2023, Perşembe
Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi herkesi şaşırttı
Aldatmak dizisinin Behram'ı Aras Ayın gündeme oturdu. Oyunculuğuyla ekranın sevilen isimlerinden olan Aydın, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 16:54
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