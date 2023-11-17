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İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin

İrem Helvacıoğlu, katıldığı programda geçmiş hayatına dair itiraflarda bulundu. Oyuncu olana kadar garsonluk ve kasiyerlik yaptığını belirten Helvacıoğlu, kadına yüklenen 'güçlü' rol modelini kabul etmediğini söyledi. İrem Helvacıoğlu, "Ben artık kadınların bazen bu kadar güçlü olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:10
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İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, hayatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Helvacıoğlu, "Garsonluk, kasiyerlik yaptım. Kadınların bu kadar güçlü olmasını istemiyorum" dedi.

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İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken İrem Helvacıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk oldu.

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İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin

Geçmişte neler yaşadığından bahseden oyuncu şunları söyledi:

"Liseyi bitirdikten sonra bir süre Ankara'da yaşamaya devam ettim, çocuk tiyatrosu yaptım. Sonra İstanbul'a geldim yardımcı oyunculuk yaptım fakat işler istediğim gibi gitmedi. Liseyi bitirdikten sonra çalışmak istediğime karar verdim; garsonluk yaptım, mağazada kasiyerlik yaptım. Konfor alanımın dışına çıkmak istedim. 6 ay aynı kafede çalıştım sonra mağazada çalıştım."

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İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin

"DENEYİM KAZANMAK İÇİN MAĞAZADA ÇALIŞTIM"

Oyuncu sözlerine "Amacım insanlarla nasıl konuşabileceğimi öğrenmek, mücadele etmek, sınırımın nereye geldiğini görmek ve hayata karışmaktı. Deneyim kazanmak için mağazada çalıştım. Garsonluk yapmama babam karşı çıktı gelip çalıştığım yeri insanları ziyaret edene kadar. Aileler her şeyi kolaylıkla kabul etmiyor" diye devam etti.

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İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin

"YALNIZ KALDIĞIMDA KENDİMLE KONUŞUYORUM"

Yalnızlıkla zaman zaman arasının iyi olduğunu söyleyen İrem Helvacıoğlu, "Bazen çok seviyorum bazen yalnız kalmak istemiyorum. Bazen yalnız kalamıyorum, bazen yalnız kalmaya ihtiyacım oluyor. Yalnız kaldığımda kendimle konuşuyorum. Yaşlanınca yalnız kalmaktan korkuyorum." dedi.