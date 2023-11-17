İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin

"DENEYİM KAZANMAK İÇİN MAĞAZADA ÇALIŞTIM"

Oyuncu sözlerine "Amacım insanlarla nasıl konuşabileceğimi öğrenmek, mücadele etmek, sınırımın nereye geldiğini görmek ve hayata karışmaktı. Deneyim kazanmak için mağazada çalıştım. Garsonluk yapmama babam karşı çıktı gelip çalıştığım yeri insanları ziyaret edene kadar. Aileler her şeyi kolaylıkla kabul etmiyor" diye devam etti.