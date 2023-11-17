17 Kasım 2023, Cuma
İrem Helvacıoğlu geçmişini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Kadınlara güçlü rolü yüklenmesin
İrem Helvacıoğlu, katıldığı programda geçmiş hayatına dair itiraflarda bulundu. Oyuncu olana kadar garsonluk ve kasiyerlik yaptığını belirten Helvacıoğlu, kadına yüklenen 'güçlü' rol modelini kabul etmediğini söyledi. İrem Helvacıoğlu, "Ben artık kadınların bazen bu kadar güçlü olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:10
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