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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Elif karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Seray Kaya, gündeme oturdu. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Kaya güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Kaya'nın eski hali ise herkesi şaşırttı. Dudak ve çenesine dolgu yaptıran Kaya'nın değişimi görenleri şoke etti. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın olay olan değişimi...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 17:03
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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Seray Kaya sosyal medyanın da gündemine oturdu. Duru güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Kaya'nın eski fotoğrafları ise görenleri hayrete düşürdü.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Güzel oyuncunun o fotoğraflarını görünce şoke olacaksınız...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Bensu Soral

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Bensu Soral

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Bensu Soral