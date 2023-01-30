Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Eski halini kimse tanıyamadı

Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Elif karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Seray Kaya, gündeme oturdu. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Kaya güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Kaya'nın eski hali ise herkesi şaşırttı. Dudak ve çenesine dolgu yaptıran Kaya'nın değişimi görenleri şoke etti. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın olay olan değişimi...