Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan "tekelleşme" açıklaması

Yeni oyununuzdan bahseder misiniz?
'Drakula' beklenenin çok üstünde ilgi gördü. 9 oyun geride kaldı, şimdiden şunu rahat söyleyebilirim, oyunların bilet satışı 1 dakika bile sürmedi. Hatta yarım dakikada tüm biletleri satıldı. Hem oyun sırasında hem de sonrasında aldığımız olumlu tepkiler Devlet Tiyatrosu'nun başarısını da gösteriyor.
DEVLET TİYATROLARI'NI DAHA ÇOK ÜLKEYE TAŞIMAK İSTİYORUM
Devlet Tiyatroları'nda yapmak istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?
Devlet Tiyatroları'nı yurt dışında daha çok ülkeye taşımak istiyorum. Özellikle de Amerika'ya götürmek istiyorum. Bizim topraklarımızı en iyi şekilde anlatan bir müzikali Amerika'da sergilemek istiyorum. Devlet Tiyatroları daha önce Amerika'da hiç oyun sergilememiş. Bu açıdan bir ilke imza atmak istiyorum.
GEZİ'YE KATILDIM AMA...
Gezi'ye katılmanız sosyal medyada yeniden gündem oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz?
Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım...