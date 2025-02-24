Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan "tekelleşme" açıklaması

BEN ÜLKEME HİZMET ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM

Milliyetçi tavrı olan bir sanatçısınız. Daha önceki söyleşilerimizde bunu vurgulamıştınız...

Kendi ülkeme hizmet ediyorum. Bundan daha gurur verici bir şey yok. Para pulun bu hizmetin yanında hiç önemi yok. Yaptıklarımla Devlet Tiyatroları'nda bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Benim dönemimde seyirci sayısı ciddi oranda arttı. Biletleri satışa çıktığı anda tükeniyor. Oyunlarımız çok büyük ilgi görüyor. Benden önceki dönemde toplam 11 ödül almıştı kurum. Şimdi 59 ödülümüz var. Bütün bunlar çok önemli. Ben ülkeme hizmet etmek için uğraşıyorum. Bu açıdan hizmetkarıyım. Benim gibi Tan (Sağtürk) da Birol da aynı şekilde hizmet ediyor.

1 MİLYON İZLEYİCİMİZ VARDI, ŞİMDİ 2 MİLYONA ULAŞTIK

1080 tane oyuncumuz var dediniz. Ama göreve geldiğinizde 8 senedir sahneye çıkmayan oyuncularınızın olduğunu söylemiştiniz. Bu durum düzeldi mi?

Evet, düzeldi. Tüm oyuncularımızı oyunlarımıza entegre etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimden beri bu durumu kırmaya çalıştık. Görevlendirmelerle bu işi çözdük. Her oyuncumuzun en verimli şekilde kurumumuza katkı sağlaması için çaba sarf ettik. Devlet Tiyatrosu şu anda her açıdan çok iyi bir konumda. Bir milyon izleyicimiz vardı, şimdi 2 milyona ulaştı bu sayı. Devlet Tiyatromuzu parlayan bir yıldız haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

ÖZEL SEKTÖRDE DEVAM EDİP DAHA ÇOK PARA KAZANABİLİRDİM

Birol Güven'le de yıllarca çalıştınız. Şimdi Sinema Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor. Neler söylemek istersiniz?

Birol son derece akıllı bir adamdır. Türkiye'de en çok ses getiren projelerin yapımcılığını ve senaristliğini yaptı. Yıllarca Yapımcılar Birliği görevinde de bulundu. Sektörü zaten çok iyi bilen bir isim. Sıkıntılarını da iyi biliyor. Onun bu görevde olması bu açıdan çok önemli. Aslında Birol rahatını bozup bu görevi kabul etti. Ben de aynı şekilde. Özel sektörde devam edip çok daha fazla para kazanabilirdim. Ama ben de Birol da devletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Her şey para değil. İnandığımız değerler için çalışıyoruz.

