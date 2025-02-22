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Uzak Şehir'in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde en dikkat çeken isim 'Deniz' karakteriyle izlediğimiz minik oyuncu Kuzey Gezer oldu. Boyundan büyük bir performans sergileyen Gezer'in ailesi de merak ediliyordu. Sevimliliğiyle tüm gözleri üzerine toplayan minik yıldız, özellikle annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:06
Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

Uzak Şehir dizisinde 'Deniz Cihan' karakterine hayat veren Kuzey Gezer, yaşına rağmen sergilediği üstün oyunculuk performansıyla büyük takdir topluyor.

Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

Her sahnesinde izleyenleri etkileyen Gezer, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

İlk kez "Yasak Elma" dizisinde bebekliğine tanık olduğumuz minik oyuncu, hem sevimliliği hem de oyunculuk yeteneğiyle tüm izleyicilerin kalbini fethetmiş durumda.

Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

Şimdi ise en çok merak edilen konu Kuzey Gezer'in ailesi oldu.

Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

9 Eylül 2019, tarihinde dünyaya gelen Kuzey'in annesi Tülay Gezer, babası ise İzzet Gezer'dir. İstanbul'da dünyaya gelen Kuzey'in Deniz adında 3.5 yaşında bir ablası var.

Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

Minik oyuncu özellikle annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Kuzey'in güzeller güzeli annesini görenler hayran kalıyor...

Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer

Uzak Şehir’in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı

Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer