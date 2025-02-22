22 Şubat 2025, Cumartesi
Uzak Şehir'in minik yıldızı Kuzey Gezer annesinin kopyası çıktı
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde en dikkat çeken isim 'Deniz' karakteriyle izlediğimiz minik oyuncu Kuzey Gezer oldu. Boyundan büyük bir performans sergileyen Gezer'in ailesi de merak ediliyordu. Sevimliliğiyle tüm gözleri üzerine toplayan minik yıldız, özellikle annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 22.02.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:06