24 Şubat 2025, Pazartesi
Alişan'ın saçına sakalına aklar düştü! "30 yaş göçtüm" deyip paylaştı
Eşi Buse Varol ile geçtiğimiz haftalarda Umre'ye giden iki çocuk babası Alişan, sosyal medya paylaştığı bir görüntüyle gündem oldu. Son olarak Antalya dönüşü uçakta paylaşım yapan ünlü şarkıcı, 'Yolculuk beni bu hale getirdi. Fırtına, kar derken 30 yaş göçtüm' dedi. Yüzüne yaşlandırma efekti uygulayan Alişan'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:53