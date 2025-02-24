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Alişan'ın saçına sakalına aklar düştü! "30 yaş göçtüm" deyip paylaştı

Eşi Buse Varol ile geçtiğimiz haftalarda Umre'ye giden iki çocuk babası Alişan, sosyal medya paylaştığı bir görüntüyle gündem oldu. Son olarak Antalya dönüşü uçakta paylaşım yapan ünlü şarkıcı, 'Yolculuk beni bu hale getirdi. Fırtına, kar derken 30 yaş göçtüm' dedi. Yüzüne yaşlandırma efekti uygulayan Alişan'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:53
Alişan’ın saçına sakalına aklar düştü! 30 yaş göçtüm deyip paylaştı

2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan çiftinin bu evlilikten Burak ile Eliz adında iki evladı oldu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde...

Alişan’ın saçına sakalına aklar düştü! 30 yaş göçtüm deyip paylaştı

Geçtiğimiz günlerde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Buse Varol ile birlikte Umre ziyaretine giden Alişan, bu özel anları takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi toplamıştı.

Alişan’ın saçına sakalına aklar düştü! 30 yaş göçtüm deyip paylaştı

Ünlü isim son olarak Antalya'dan İstanbul'a dönüşünde uçakta yaptığı paylaşım ile şaşkınlık yarattı.

Alişan’ın saçına sakalına aklar düştü! 30 yaş göçtüm deyip paylaştı

Cuma günü Antalya'ya giden, içinde Alişan'ın da bulunduğu uçak, hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı.

Alişan’ın saçına sakalına aklar düştü! 30 yaş göçtüm deyip paylaştı

Bu durumla ilgili esprili bir paylaşımda bulunan şarkıcı, yüzüne yaşlandırma efekti uyguladı.

Alişan’ın saçına sakalına aklar düştü! 30 yaş göçtüm deyip paylaştı

"30 YAŞ GÖÇTÜM"

Ünlü şarkıcı, fotoğrafına "Çok şükür cuma saat 12'de başlayan Antalya yolculuğum (9 buçuk saatte geldik) 1 buçuk saat sonra İnşallah istanbul havalimanı, akabinde 11 gibi evde olursam, sonlanacak.

Alişan’ın saçına sakalına aklar düştü! 30 yaş göçtüm deyip paylaştı

Bu yolculuk beni hale getirdi. Fırtına, kar derken 30 yaş göçtüm" notunu düştü.