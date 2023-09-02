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Sinem Kobal’ın annesi sosyal medyayı salladı! Paylaşımlarına damga vurdu: “Maşallah bu ne güzellik”

Sinem Kobal tatil pozlarıyla olay olmaya devam etti. Kenan İmirzalıoğlu ve iki kızıyla birlikte yaz aylarını Çeşme ve Antalya'da geçiren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ilk kez aile pozunu yayınlamıştı. Eşi ve çocuklarıyla olan karesiyle adından söz ettiren Kobal, bu kez annesi Nuray Kobal'la gündem oldu. Annesi ile pozunu görenlerden "Maşallah, bu ne güzellik" yorumları geldi. İşte Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal...

Giriş Tarihi: 02.09.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 14:17
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Sinem Kobal’ın annesi sosyal medyayı salladı! Paylaşımlarına damga vurdu: “Maşallah bu ne güzellik”

2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, peş peşe anne baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Sinem Kobal’ın annesi sosyal medyayı salladı! Paylaşımlarına damga vurdu: “Maşallah bu ne güzellik”

Son dönemde paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde ilk kez aile pozunu yayınlamıştı.

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Sinem Kobal’ın annesi sosyal medyayı salladı! Paylaşımlarına damga vurdu: “Maşallah bu ne güzellik”

Sinem Kobal'ın tatil pozlarında dikkat çeken bir isim de annesi Nuray Kobal oldu.

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Sinem Kobal’ın annesi sosyal medyayı salladı! Paylaşımlarına damga vurdu: “Maşallah bu ne güzellik”

Benzerlikleri dikkat çeken anne-kıza "Maşallah, bu ne güzellik" yorumları geldi.

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Sinem Kobal’ın annesi sosyal medyayı salladı! Paylaşımlarına damga vurdu: “Maşallah bu ne güzellik”

İşte Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ve ünlü isimlerin merak edilen anneleri...