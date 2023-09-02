Sinem Kobal’ın annesi sosyal medyayı salladı! Paylaşımlarına damga vurdu: “Maşallah bu ne güzellik”

Sinem Kobal tatil pozlarıyla olay olmaya devam etti. Kenan İmirzalıoğlu ve iki kızıyla birlikte yaz aylarını Çeşme ve Antalya'da geçiren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ilk kez aile pozunu yayınlamıştı. Eşi ve çocuklarıyla olan karesiyle adından söz ettiren Kobal, bu kez annesi Nuray Kobal'la gündem oldu. Annesi ile pozunu görenlerden "Maşallah, bu ne güzellik" yorumları geldi. İşte Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal...