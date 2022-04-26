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Sihirli Annem’in Ceren ve Kerem’i yıllar sonra bir araya geldi! Michele Cedolin son haliyle şoke etti

Sihirli Annem bir döneme damgasını vururken dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, paylaşımlarıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Eski rol arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelen güzel oyuncu, bu kez dizideki partneri ile buluştu. Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin ile 19 yıl aradan sonra aynı pozu verdi. Michele Cedolin'in son hali ise görenleri şoke etti. İşte Sihirli Annem'in Kerem'i ile Ceren'inin gülümseten karesi ve bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri...

Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 12:25
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Sihirli Annem’in Ceren ve Kerem’i yıllar sonra bir araya geldi! Michele Cedolin son haliyle şoke etti

Bir zamanlara damga vuran uzun soluklu dizi Sihirli Annem, 7'den 77'ye herkes tarafından ilgiyle izlenmişti. Son zamanlarda Sihirli Annem oyuncuları yeniden gündeme geldi.

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Sihirli Annem’in Ceren ve Kerem’i yıllar sonra bir araya geldi! Michele Cedolin son haliyle şoke etti

Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven oldu.

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Sihirli Annem’in Ceren ve Kerem’i yıllar sonra bir araya geldi! Michele Cedolin son haliyle şoke etti

Futbolcu Caner Turp ile evlenen ancak geçtiğimiz günlerde eşi ile yollarını ayıran Gizem Güven'e en büyük destek yine eski rol arkadaşlarından geldi.

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Sihirli Annem’in Ceren ve Kerem’i yıllar sonra bir araya geldi! Michele Cedolin son haliyle şoke etti

Yeni eve çıkan ve kendine yeni bir hayat kuran Gizem Güven sosyal medyada da oldukça aktif.

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Sihirli Annem’in Ceren ve Kerem’i yıllar sonra bir araya geldi! Michele Cedolin son haliyle şoke etti

Paylaşımlarıyla büyük ilgi gören güzel oyuncu Sihirli Annem günlerinden kalma paylaşımlarla da ilgi odağı oldu.