Sihirli Annem’in Ceren ve Kerem’i yıllar sonra bir araya geldi! Michele Cedolin son haliyle şoke etti

Sihirli Annem bir döneme damgasını vururken dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, paylaşımlarıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Eski rol arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelen güzel oyuncu, bu kez dizideki partneri ile buluştu. Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin ile 19 yıl aradan sonra aynı pozu verdi. Michele Cedolin'in son hali ise görenleri şoke etti. İşte Sihirli Annem'in Kerem'i ile Ceren'inin gülümseten karesi ve bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri...