31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Destan'ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman'a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

Destan'ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman'a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kadrosunda yer aldığı diziye yeni sezonda katılacak isimler merak ediliyor. Destan dizisinin kadrosunda yer alan İpek Karapınar'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'ın ekibine katılacağı iddia edildi. Dizide Çolpan Hatun karakterine hayat veren isimin yeni projesinde rol alacağı karakter henüz belli olmadı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2022 16:50
  • 1
  • 11
Destan’ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman’a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

Destan'ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman'a göz kırptı. Kılıcını adalete sallayacak. Cenk meydanında yeni savaşın ayak sesleri geldi. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrolünde yer aldığı diziye yeni katılacak isimler merak ediliyor. Son olarak Destan dizisinide Çolpan Hatun karakterine hayat veren İpek Karapınar'ın kadroya katılacağı iddia edildi. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Destan’ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman’a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Ekim ayında ekranlarda olması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

  • 3
  • 11
Destan’ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman’a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

KURULUŞ OSMAN'A YENİ OYUNCU İDDİASI

Kuruluş Osman'un kadrosuna Destan dizisinde Çolpan Hatun karakterine hayat veren İpek Karapınar'ın katılacağı iddia edildi. Konu hakkında henüz açıklama gelmedi.

  • 4
  • 11
Destan’ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman’a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

Küçük Sırlar, Zehirli Sarmaşık, Ustura Kemal, Adını Kalbime Yazdım ve Hayat Yolunda dizileri de oyuncunun deneyim kazandığı projeler olarak dikkatleri çekti. İpek Karapınar'ın ekranda unutulmaz projesi ise Feride karakterini canlandırdığı Kırgın Çiçekler dizisi oldu. Oyuncu bu projeden sonra da kariyerine bir süre ara verdi.

  • 5
  • 11
Destan’ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman’a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

2019 yılında yeniden setlere dönen ve Nöbet dizisinde kısa bir süre yer alan İpek Karapınar, 2 yıllık sessizlikten sonra ise bu sefer atv'nin Destan dizisinde Çolpan Hatun karakteri ile yeniden setlere dönüş yaptı.

Destan dizisinde başarılı performansı ile göz dolduran oyuncu, final kararı alınmasının ardından da kariyerinde yine önemli bir adım atarak yine atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.