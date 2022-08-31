Destan’ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman’a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...

2019 yılında yeniden setlere dönen ve Nöbet dizisinde kısa bir süre yer alan İpek Karapınar, 2 yıllık sessizlikten sonra ise bu sefer atv'nin Destan dizisinde Çolpan Hatun karakteri ile yeniden setlere dönüş yaptı.

Destan dizisinde başarılı performansı ile göz dolduran oyuncu, final kararı alınmasının ardından da kariyerinde yine önemli bir adım atarak yine atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.