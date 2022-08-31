31 Ağustos 2022, Çarşamba
Destan'ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman'a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kadrosunda yer aldığı diziye yeni sezonda katılacak isimler merak ediliyor. Destan dizisinin kadrosunda yer alan İpek Karapınar'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'ın ekibine katılacağı iddia edildi. Dizide Çolpan Hatun karakterine hayat veren isimin yeni projesinde rol alacağı karakter henüz belli olmadı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 31.08.2022 16:50
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