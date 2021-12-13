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Destan’da düğümler çözülüyor! lpagu Han’ın soruşturması nereye varacak?

İlk bölümleriyle izleyiciden tam puan alan Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek! Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren Destan, atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Düğümlerin çözüleceği bölümde lpagu Han'ın soruşturması nereye varacak? İşte Destan'ın 4. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:00
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Destan’da düğümler çözülüyor! lpagu Han’ın soruşturması nereye varacak?

4.Bölüm:

Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur.

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Destan’da düğümler çözülüyor! lpagu Han’ın soruşturması nereye varacak?

Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur.

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Destan’da düğümler çözülüyor! lpagu Han’ın soruşturması nereye varacak?

Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur. Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer.

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Destan’da düğümler çözülüyor! lpagu Han’ın soruşturması nereye varacak?

Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür.

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Destan’da düğümler çözülüyor! lpagu Han’ın soruşturması nereye varacak?

Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.