13 Aralık 2021, Pazartesi
Destan’da düğümler çözülüyor! lpagu Han’ın soruşturması nereye varacak?
İlk bölümleriyle izleyiciden tam puan alan Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek! Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren Destan, atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Düğümlerin çözüleceği bölümde lpagu Han'ın soruşturması nereye varacak? İşte Destan'ın 4. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:00
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