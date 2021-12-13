Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski aşkı yıldız oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kalp Yarası'nın başarılı oyuncusu Merve Çağıran sosyal medyanın gündemine oturdu. Atv ekranlarının sevilen dizisi her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Çağıran, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran'ın eski sevgilisi...