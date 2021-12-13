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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski aşkı yıldız oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kalp Yarası'nın başarılı oyuncusu Merve Çağıran sosyal medyanın gündemine oturdu. Atv ekranlarının sevilen dizisi her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Çağıran, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 13:58
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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski aşkı yıldız oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Merve Çağıran, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski sevgilisi ise herkesi şaşırttı.

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski aşkı yıldız oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

İşte Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran'ın eski sevgilisi…

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski aşkı yıldız oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - FURKAN ANDIÇ

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski aşkı yıldız oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - ALİHAN ALOĞLU

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski aşkı yıldız oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - BİRKAN SOKULLU