20 Aralık 2021, Pazartesi
Destan’da ‘Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya
Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren dizinin tanıtımına "Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!" sözleri damga vurdu. İşte Destan'ın 5. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 13:06
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