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Destan’da ‘Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren dizinin tanıtımına "Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!" sözleri damga vurdu. İşte Destan'ın 5. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 13:06
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Destan’da ‘Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya

5.Bölüm

'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’da ‘Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya

Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar.

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Destan’da ‘Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya

Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer.

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Destan’da ‘Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya

Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır.

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Destan’da ‘Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya

Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.