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Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin de estetik modasına uydu! Değişimi pes dedirtti

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyayı salladı. Genç yaşlardan itibaren ekranlarda olan Tanrısevsin, oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:13
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin de estetik modasına uydu! Değişimi pes dedirtti

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yağmur Tanrısevsin, ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun estetiksiz hali şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin de estetik modasına uydu! Değişimi pes dedirtti

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz değişimi...

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin de estetik modasına uydu! Değişimi pes dedirtti

Nesrin Cavadzade

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin de estetik modasına uydu! Değişimi pes dedirtti

Simay Barlas

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin de estetik modasına uydu! Değişimi pes dedirtti

Simay Barlas