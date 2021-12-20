Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin de estetik modasına uydu! Değişimi pes dedirtti

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyayı salladı. Genç yaşlardan itibaren ekranlarda olan Tanrısevsin, oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in inanılmaz değişimi...