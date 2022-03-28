28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor

Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on yedinci bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on yedinci bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Gök Hanlığı'nı tekrar birleştirmek ve kardeş kanı dökülmesini önlemek için Hanlığı ele geçirme mücadelesi damga vuracak.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 12:17
  • 1
  • 8
Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor

ULU ECE İÇİN YOLUN SONU MU?

17.Bölüm:

Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor

AKKIZ VE BATUGA DUYGULARINI SAKLAYAMIYORLAR

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır.

  • 3
  • 8
Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor

Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?

  • 4
  • 8
Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor

BALAMİR VE ÇOLPAN'IN SONLARI

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar.

  • 5
  • 8
Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor

Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?