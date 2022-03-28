28 Mart 2022, Pazartesi
Destan’da Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on yedinci bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on yedinci bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Gök Hanlığı'nı tekrar birleştirmek ve kardeş kanı dökülmesini önlemek için Hanlığı ele geçirme mücadelesi damga vuracak.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 12:17
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