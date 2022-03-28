28 Mart 2022, Pazartesi
Adı Sevgi’de Elif öğretmenin Sarpça’da kalma kararı büyük sevinç yarattı
Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu. atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (27 Mart Pazar) ekranlara gelen üçüncü bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 12:27
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