Adı Sevgi’de Elif öğretmenin Sarpça’da kalma kararı büyük sevinç yarattı

Bu arada Baykara malikanesinde yaşananları, Macide ile Volkan'ın yaptıklarını gören Leyla, abisi Ekrem Baykara'yı uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zeynep, yaşadıklarının etkisi ile daha da kötüleşti, sessizleşti. Bir gece alt kattaki silahı alarak Volkan'ı vurmak istese de yapamadı.