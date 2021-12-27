Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak altıncı bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın altıncı bölüm ikinci fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi.