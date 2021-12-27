27 Aralık 2021, Pazartesi
Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor
Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak altıncı bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın altıncı bölüm ikinci fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:21
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