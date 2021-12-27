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Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak altıncı bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın altıncı bölüm ikinci fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:21
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Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

Destan'ın yeni bölümünde Balamir, kurultayın toplanıp yeni kağan seçilmesini talep ederken, Akkız, Gök Saray'dan kaçarak kılıç kuşanıyor!

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Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

6.Bölüm:

BATUGA, AKKIZ'IN SIRRINI KORUYABİLECEK Mİ?

Gök Saray, çift başlı kurtun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışırken; Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tüneli kazmayı başarır ve Akkız'a özgürlüğünü hediye eder.

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Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

Sırma ve Yaman nihayet buluşur; Batuga, Akkız'ın kimliğinin açığa çıkmasına engel olmaya uğraşmaktadır.

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Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

AKKIZ VE KAYA TEGİN KARŞI KARŞIYA

Çolpan Hatun, Akkız'ın dönüşü üzerine Gök Hanlığı'nın gazabını üzerine çekmekten korkar.

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Destan’da Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor! Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

Ulu Ece Dağ Hanlığı ve Çolpan Hatun'un bir an önce dize getirilmesini isterken; Akkız, Kaya Tegin'le kılıç kılıca gelir!