Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide canlandırdığı Ferik karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Alkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile birliktelik yaşayan ve evlilik yolunda olan oyuncunun eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...