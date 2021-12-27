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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide canlandırdığı Ferik karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Alkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile birliktelik yaşayan ve evlilik yolunda olan oyuncunun eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:09
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı.

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

BEREN SAAT – ALPER KUL

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

BEREN SAAT – BÜLENT İNAL

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi olay oldu! Kendisinden daha ünlü çıktı

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN