Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 17 Şubat Perşembe akşamı 20.00'de 124'üncü bölümüyle atv ekranında olacak. Fenomen dizinin yeni bölümünde Züleyha, intikamını almak için harekete geçecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 124. bölümünde yaşanacaklar...