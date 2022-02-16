16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 17 Şubat Perşembe akşamı 20.00'de 124'üncü bölümüyle atv ekranında olacak. Fenomen dizinin yeni bölümünde Züleyha, intikamını almak için harekete geçecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 124. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.02.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 12:28
  • 1
  • 13
Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur.

  • 3
  • 13
Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

  • 4
  • 13
Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

MEKTUPTAN ÇIKAN FOTOĞRAF ZÜLEYHA'YI ŞOKE EDİYOR

Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

  • 5
  • 13
Bir Zamanlar Çukurova’da intikam çanları çalıyor! Hakan köşeye sıkışıyor

ZÜLEYHA İNTİKAMINI ALIRKEN, HAKAN'IN CANI TEHLİKEYE GİRİYOR

Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür.