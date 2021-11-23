Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Destan dizisnde birçok önemli isim yer alacak. Güzel oyuncu Elif Doğan dizide "Tutkun" karakterine hayat verecek. Elif Doğan'ın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Diziyi izleyenler güzel oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. İşte, Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...