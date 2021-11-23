HaberlerGaleriDestan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Destan, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Dizide birçok önemli isim yer alacak. Destan dizisinde "Tutkun" karakterine hayat verecek Elif Doğan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...