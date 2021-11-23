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Haberler Galeri Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Destan, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Dizide birçok önemli isim yer alacak. Destan dizisinde "Tutkun" karakterine hayat verecek Elif Doğan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 18:23
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Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Destan dizisnde birçok önemli isim yer alacak. Güzel oyuncu Elif Doğan dizide "Tutkun" karakterine hayat verecek. Elif Doğan'ın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Diziyi izleyenler güzel oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. İşte, Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

DESTAN DİZİSİ TUTKUN KİM?

Tutkun karakteri Destan dizisinde önemli bir karakterdir. Tutkun Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızıdır. Tutkun, güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlı kızıdır.

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Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

DESTAN'DA TUTKUN'U KİM OYNUYOR?

ATV'nin yeni dizisi Destan'da Tutkun karakterini gnç oyuncu Elif Doğan canalandırmaktadır. Elif Doğan pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

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Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan 27 yaşında Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümünde öğrenim görmektedir.

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Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Elif Doğan aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümün'de okumaktadır.

Oyuncu olamaya genç yaşta karar veren Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.