’Birdenbire kötüleşti! Kalbinde ritim bozukluğu var’ Kadir İnanır’ın doktoru süreci anlattı! İşte taburcu olacağı tarih

"GELİNEN SON NOKTA OLDUKÇA İYİ"

Prof. Dr. Selçuk Yüksel, İnanır'ın kişisel öz bakımını dahi yaptığını söyleyerek, "Kadir İnanır Cumartesi başlayan ve sürekli olarak klinik değişiklik gösteren bir süreci oldu. Bu süreçle Cumartesi akşamıyla beraber ilk karşıladığımız dönemden itibaren 6-7 kişilik bir ekip kurduk. Bu takip sürecinde Pazar günü oluşan bir ani gelişen bir kanama tespit edilerek ameliyat edildi. Arkasında gelen süreçte de yoğun bakımda takiplere devam ediyoruz. Gelinen son nokta oldukça iyi. Kadir İnanır kendi öz bakımını yapacak şekilde ve konuşup telefonunu kullanabiliyor ve hatta şakalaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



