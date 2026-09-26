Derya Uluğ uzun saçlarına veda etti! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun saçlarını küt kestirerek imajını değiştiren Derya Uluğ, yeni görünümüyle ilk kez sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada takipçilerinden farklı yorumlar aldı.

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile nişanlanan Uluğ, bir yandan düğün hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan sahne çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşan düğünü öncesinde hazırlıklarını sürdüren Derya Uluğ, görünümünde de değişikliğe gitti. Kısa süre önce saç rengini sarıya çeviren ünlü şarkıcı, bu kez uzun saçlarına veda etti. Küt ve kısa saç modelini tercih eden Uluğ, yeni imajıyla ilk kez sahneye çıktı.

Saçlarını kestirmeyi uzun zamandır düşündüğünü belirten şarkıcı, bu değişimin kendisi için özel olduğunu ifade etti. Derya Uluğ'un yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DÜĞÜN ÖNCESİ RADİKAL KARAR Bazı takipçileri ünlü şarkıcının eski uzun saçlarını daha çok yakıştırırken, bazı kullanıcılar ise yeni tarzını beğeniyle karşıladı. Uluğ'un paylaşımına gelen yorumlarda, "Uzun saç çok yakışıyordu" diyenlerin yanı sıra "Yeni hali çok daha modern olmuş" ifadeleri de yer aldı.