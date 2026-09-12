Demet Özdemir uzun saçlarına veda etti

Oyuncu Demet Özdemir, yıllardır vazgeçmediği uzun saçlarına bu kez veda etti. Ünlü oyuncunun çene hizasındaki yeni saç modeli, görenleri şaşırttı.

Kariyerine dansçı olarak başlayan Demet Özdemir, yıllar içinde romantik komedilerin aranan oyuncularından ekranların güçlü kadın başrollerinden birine dönüştü. Son olarak Çağatay Ulusoy'la başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizinin finalinin ardından dinlenmeye çekildi.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve tarzıyla da sık sık gündeme gelen Özdemir, bugüne kadar birçok farklı görünüm denedi. Zaman zaman saç rengini açtıran, kakül kestiren ve katlı modeller tercih eden oyuncu, uzun ve hacimli saçlarından ise kolay kolay vazgeçmedi.

KISA SAÇ HAYALİNİ SONUNDA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ Hatta koyu renkli, göğüs hizasının çok daha altına kadar uzanan saçları, zamanla Demet Özdemir'le özdeşleşen detaylardan biri haline geldi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl küt ve kaküllü bir perukla kamera karşısına geçerek "Belki bir gün" notunu düşmüş ve kısa saç fikrinin sinyalini vermişti.

YENİ SAÇ MODELİYLE BAMBAŞKA BİRİ OLDU Demet Özdemir, sonunda kısa saç hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla saçlarını kısacık kestirdiğini takipçileriyle paylaştı. Daha birkaç gün öncesine kadar göğüs hizasının altına uzanan saçlarıyla görüntülenen Özdemir'in yeni imajı, takipçilerini şaşırttı.

Saçlarını çene hizasına yaklaşan keskin bir küt modelde kestiren oyuncu, yeni görünümünü ıslak saçlarıyla verdiği yakın plan pozla sergiledi. Özdemir'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.