A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 3 puanın sahibi olurken, A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk maçından puansız ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün başrol oyuncuları Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ve Bertan Asllani de mücadeleyi stadyumdan takip etti.

Milli maç heyecanını birlikte yaşayan oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Önce Kubilay Aka ve Bertan Asllani, asansörde verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

Üç oyuncunun da Türkiye formasıyla verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü. Mercan Köşk oyuncuları, set dışında da sürdürdükleri arkadaşlıklarını yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi.