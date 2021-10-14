Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

DERYA TUNA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ GEREKÇESİYE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından iddiaya göre, Uğur Şen'in eşi Zübeyde Şen, Derya Tuna'ya giderek aracı olmasını istedi. Bu sırada Tuna tarafından tehdit edildiğini ve kendisine "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşanan olaylardan sonra Şen ailesinin siteden taşındığı öğrenildi.

