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Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna komşusuyla yüksek ses nedeniyle yeğenini uyaran komşusunu tehdit ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. "Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor" diyerek tehdit eden Tuna'nın karakola götürülüp ifadesi alınmıştı. Sitede çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 16:20
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Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

Olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi

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Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Şen, oğlu ile birlikte kendilerini rahatsız ettiğini iddia ettiği gençlerle tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

KOLU VE BURNU KIRILDI

Kavganın büyümesi üzerine toplanan diğer komşular ve site güvenliği kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavgada Uğur Şen'in kolu kırılırken karşı taraftan da bir kişinin burnu kırıldı.

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Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

DERYA TUNA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ GEREKÇESİYE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından iddiaya göre, Uğur Şen'in eşi Zübeyde Şen, Derya Tuna'ya giderek aracı olmasını istedi. Bu sırada Tuna tarafından tehdit edildiğini ve kendisine "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşanan olaylardan sonra Şen ailesinin siteden taşındığı öğrenildi.