Bensu Soral ve Hakan Baş tek celsede boşandı

Uzun süredir yan yana görüntülenmeyen Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde sorun olduğu, evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Ortak bir açıklama yapan çift, "Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Ancak ikili evliliğini kurtaramadı. Üç yıl önce dünyaevine giren ünlü ikili, anlaşmalı olarak yolarını ayırdı.