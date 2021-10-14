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Bensu Soral ve Hakan Baş tek celsede boşandı

Uzun süredir yan yana görüntülenmeyen Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde sorun olduğu, evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Ortak bir açıklama yapan çift, "Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Ancak ikili evliliğini kurtaramadı. Üç yıl önce dünyaevine giren ünlü ikili, anlaşmalı olarak yolarını ayırdı.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 15:26
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Bensu Soral ve Hakan Baş tek celsede boşandı

2018 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, son günlerde evliliklerindeki krizle gündeme geliyordu. Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş tek celsede boşandı

Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

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Bensu Soral ve Hakan Baş tek celsede boşandı

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Bunun ardından çift, ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yalanlamışlardı. İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı.

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Bensu Soral ve Hakan Baş tek celsede boşandı

ANLAŞMALI OLARAK AYRILDILAR

Evliliklerini ayakta tutmak için mücadele eden ikili krizi aşamadı. Gazete Magazin'in haberine göre; çiftin üç yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş tek celsede boşandı

SOYADINI SİLMEDİ

Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide başrol oynayan Bensu Soral'ın, boşanmalarına rağmen Baş soyadını sosyal medya hesabından kaldırmadı.