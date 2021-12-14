14 Aralık 2021, Salı
Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu
Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında müzisyen Cem Öget ile nikah masasına oturmuştu. Çift, üç ay önce kızları Pera'yı kucağına aldı. Şenoy, zaman zaman kızıyla fotoğrafını paylaşırken bu kez anneanne Derya Baykal'dan paylaşım geldi. Torunu Pera'yı paylaşan Baykal'a beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:37
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