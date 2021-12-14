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Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında müzisyen Cem Öget ile nikah masasına oturmuştu. Çift, üç ay önce kızları Pera'yı kucağına aldı. Şenoy, zaman zaman kızıyla fotoğrafını paylaşırken bu kez anneanne Derya Baykal'dan paylaşım geldi. Torunu Pera'yı paylaşan Baykal'a beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:37
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Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu

Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öget ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, mutlu evliliklerini birkaç ay önce bir bebekle taçlandırmıştı.

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Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu

PERA BÜYÜYOR

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiçeği burnunda anne, 32 yaşındaki Müjgan Ferhan Şensoy, bebeğiyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

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Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu

Ancak bu kez Ferhan Şensoy'un kendisi gibi oyuncu annesi Derya Baykal, üç aylık olan torunu Pera'nın fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu

"NUR PAMUĞUM"

Üç çocuk annesi usta oyuncu, paylaşımına; "Nur pamuğum, anneannesinin gülü. Pera üç aylık" notunu düştü. Baykal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve 'maşallah' yorumları yağarken; Pera'nın anneannesi ve teyzesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu

"İLK KIRK GÜNÜN BİR KERAMETİ VARMIŞ"

Birkaç hafta önce hastane çıkışı gazetecilerin yakaladığı Şensoy, Anneliği bebeğin kırkından sonra anlamaya başladığını ifade ederek, "O yorgunlukta anneliği pek anlamadım. Bu ilk kırk günün bir kerameti varmış. Kırktan sonra kendime gelmeye başladım. İkimiz de iyiyiz çok şükür" diye konuşmuştu.