Derya Baykal torununu paylaştı! Ferhan Şensoy’un kızı Pera ilgi odağı oldu

"İLK KIRK GÜNÜN BİR KERAMETİ VARMIŞ"

Birkaç hafta önce hastane çıkışı gazetecilerin yakaladığı Şensoy, Anneliği bebeğin kırkından sonra anlamaya başladığını ifade ederek, "O yorgunlukta anneliği pek anlamadım. Bu ilk kırk günün bir kerameti varmış. Kırktan sonra kendime gelmeye başladım. İkimiz de iyiyiz çok şükür" diye konuşmuştu.