Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

12 yıl önce nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, kasım ayında üçüncü çocuklarını kucağına aldı. Ali ve Han adından iki oğlu olan çift, kızlarına Leyla ismini verdi. Üçüncü defa anne olma mutluluğunu yaşayan Korel'in kızı 40 günlük oldu. Kızı Leyla ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Hayranlarının sürpriz ise Korel'i gözyaşlarına boğdu.