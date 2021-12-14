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Haberler Galeri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

12 yıl önce nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, kasım ayında üçüncü çocuklarını kucağına aldı. Ali ve Han adından iki oğlu olan çift, kızlarına Leyla ismini verdi. Üçüncü defa anne olma mutluluğunu yaşayan Korel'in kızı 40 günlük oldu. Kızı Leyla ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Hayranlarının sürpriz ise Korel'i gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:46
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren çift, üçüncü çocuklarını geçtiğimiz Kasım ayında kucaklarına aldı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

Ali ve Han isminde iki çocukları olan ünlü çift, kızlarına ise Leyla adını koydu.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

"40 GÜN" NOTUYLA PAYLAŞTI

Bergüzar Korel, kızı Leyla'nın 40. gününde yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

Doğum sonrası ve evde kızıyla çekilen fotoğrafları paylaşan Korel, "40 gün" notunu yazdı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızı Leyla 40 günlük oldu! Gelen hediye gözyaşlarına boğdu

Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzünü göstermeyen ve bu konuda herkesi uyaran ünlü oyuncu, yine kuralını bozmadı. Korel, kızı Leyla'nın yüzünü göstermeden çekilen kareleri paylaştı.