Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanmasının altından yasak aşk çıktı!

2013'te sürpriz bir aşka ve beş ay sonra da nikah defterine imza atan Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 2015'te de ikizleri kızları dünyaya gelen çiftin boşanacağı haberi herkes için büyük sürpriz olurken Günaydın yazarı Bülent Cankurt sürpriz ayrılıkla ilgili detayları yazdı. Boşanma haberini de ilk duyuran Cankurt köşesine taşıdığı boşanma olayına yasak aşkın neden olduğunu yazdı ve isim verdi... İşte Derin Mermerci'nin evliliğini bitiren yasak aşkı…