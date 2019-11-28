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Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanmasının altından yasak aşk çıktı!

2013'te sürpriz bir aşka ve beş ay sonra da nikah defterine imza atan Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 2015'te de ikizleri kızları dünyaya gelen çiftin boşanacağı haberi herkes için büyük sürpriz olurken Günaydın yazarı Bülent Cankurt sürpriz ayrılıkla ilgili detayları yazdı. Boşanma haberini de ilk duyuran Cankurt köşesine taşıdığı boşanma olayına yasak aşkın neden olduğunu yazdı ve isim verdi... İşte Derin Mermerci'nin evliliğini bitiren yasak aşkı…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 12:40
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Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanmasının altından yasak aşk çıktı!

2013 yılında dünyaevine giren 2 çocukları bulunan Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Herkes için büyük bir sürpriz olan ayrılık haberini duyuran Günaydın yazarı Bülent Cankurt boşanmanın asıl nedeninin yasak aşk olduğunu yazdı. Derin Mermerci'nin yasak aşk yaşadığını yazan Cankurt boşanma haberiyle ilgili şunları yazdı;

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Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanmasının altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanmak için mahkemeye başvurduklarını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti.

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Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanmasının altından yasak aşk çıktı!

2013'te sürpriz bir aşka ve beş ay sonra da nikah defterine imza atan, 2015'te de ikizleri Lal ve Mina'yı kucaklarına alan çiftin boşanacağı haberi de herkes için büyük sürpriz oldu.

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Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanmasının altından yasak aşk çıktı!

Ama asıl sürpriz şimdi geliyor! Sosyete kulislerinde, çiftin altı yıllık evliliklerini bitirme nedeninin yasak aşk olduğu konuşuluyor! Kulağıma gelen dedikodulara göre Derin Mermerci'nin yaşadığı yasak aşk evliliği bitirmiş.

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Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanmasının altından yasak aşk çıktı!

YASAK AŞK İKİ AY ÖNCE BAŞLADI

Derin Hanım'ın uğruna evliliği bitirmeye göze aldığı kişi de tanıdık bir isim; Şişli Marriot Otel'in veliahdı ve çocukluk aşkı olan Beyza Uyanoğlu ile 2009'da nikah masasına oturan, Mayıs 2017'de sürpriz bir şekilde boşanan Murat Aslan...